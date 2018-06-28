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КПРФ выдвинула кандидата для участия в выборах главы Якутии

Политика
28 июня, 5:45 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 28, июня. /ТАСС

Тайным голосованием делегаты выбрали первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева

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ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Региональное отделение КПРФ выдвинуло вице-спикера парламента Якутии Виктора Губарева в качестве кандидата на выборах главы региона. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Делегаты тайным голосованием избрали кандидатом на должность главы Республики Саха (Якутия) первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева", - говорится в сообщении.

Кроме того, Губарев возглавил партийный список для избрания в региональный парламент, сообщили в партии. В список вошли также заместитель министра по делам молодежи и семейной политике регионального правительства Савва Михайлов и комсомолка, воспитатель детского сада, многодетная мать из северного Анабарского района Надежда Андросова.

Ранее о выдвижении кандидата на пост главы региона сообщило региональное отделение партии "Родина". Им стал руководитель регионального отделения партии Алексей Лаптев. Кроме него, документы в ЦИК региона подал руководитель регионального отделения ЛДПР, предприниматель Гаврил Парахин.

69-летний Губарев руководит рескомом КПРФ в регионе с 2005 года. В 2008-2013 годах - председатель постоянного комитета парламента Якутии по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера, народный депутат Республики Саха (Якутия) четвертого созыва. С октября 2013 года - вице- спикер парламента Якутии пятого созыва.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в региональный парламент пройдут 9 сентября в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.

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