Пять кандидатов зарегистрированы на выборы губернатора Магаданской области

ТАСС, 28 июня. Избирательная комиссия Магаданской области завершила прием документов о выдвижении кандидатов на должность губернатора Магаданской области. На пост главы Колымы претендуют пять кандидатов от пяти политических партий, сообщил в четверг ТАСС председатель облизбиркома Магаданской области Николай Жуков.

"Прием документов о выдвижении кандидатов на должность губернатора Магаданской области завершен. Накануне вечером документы подал Приходько Эдуард Анатольевич, выдвинутый региональным отделением политической партии "Справедливая Россия". Таким образом, пять кандидатов сдали документы для выдвижения на должность губернатора Магаданской области", - сказал Жуков.

Приходько 1972 года рождения, работает директором ООО "Магсервис".

Ранее сообщалось, что облизбирком принял документы от врио губернатора Сергея Носова ("Единая Россия"), Валентины Дорошевич (КПРФ), Романа Исаева (ЛДПР) и Александра Мартынюк ("Гражданская Платформа").