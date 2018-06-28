На выборы губернатора Чукотки выдвинуто четыре кандидата

ТАСС, 28 июня. Четыре кандидата в губернаторы Чукотского автономного округа (ЧАО) подали документы в избирательную комиссию региона за день до окончания приема заявок. Об этом ТАСС сообщили в четверг в окружном избиркоме.

"Региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло депутата Думы округа Юлию Бутакову, от КПРФ выдвигается ее коллега по окружному парламенту Владимир Гальцов, от "Единой России" документы подал действующий глава региона Роман Копин и от "Справедливой России" на выборы пойдет неработающий пенсионер Елена Половодова", - рассказали в избирательной комиссии.

Там добавили, что 29 июня в 24:00 комиссия завершит прием документов от кандидатов в губернаторы и будет их только проверять.

Комиссия уже утвердила форму и текст приглашения избирателей к участию в выборах губернатора ЧАО 9 сентября 2018 года, а также порядок направления этих приглашений избирателям.