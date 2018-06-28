"Партия социальных реформ" выдвинула кандидата для участия в выборах главы Якутии

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Депутат районного совета Нерюнгринского районного совета депутатов Александр Силин, выдвинутый политической партией "Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу", подал в избирательную комиссию региона документы для участия в выборах главы Якутии. Об этом политик сообщил ТАСС в четверг.

Ранее сообщалось, что своих кандидатов на пост главы региона выдвинули партии "Родина", ЛДПР, КПРФ.

"Моя кандидатура в качестве кандидата на пост главы Якутии была поддержана решением высшего совета партии в Москве. Сегодня подал документы в ЦИК Якутии", - сказал он.

59-летний Силин является депутатом районного совета депутатов Нерюнгринского района.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в региональный парламент пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.