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Встреча Лаврова и Помпео может состояться в течение двух недель

Политика
28 июня, 9:52 дата обновления: 28 июня, 10:48 UTC+3

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, министерство ждет ответа от американской стороны

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео может состояться в течение двух недель. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Встреча прорабатывается, понимаем сложности нахождения окон в графиках глав внешнеполитических ведомств, - сказал дипломат. - Мы сделали предложения, ждем ответа".

Отвечая на вопрос о возможности проведения встречи в начале июля, замминистра отметил, что до этого осталось мало времени. "Встреча состоится в рамках ближайших двух недель", - указал он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что такая встреча возможна в преддверии российско-американского саммита. Ожидается, что дата и место встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будут объявлены в четверг одновременно в Москве и в Вашингтоне.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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