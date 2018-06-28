Кандидат от "Национального курса" Солонкин снялся с выборов главы Подмосковья

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат от партии "Национальный курс" Александр Солонкин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Московской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

"27 июня от кандидата Солонкина А. В. поступило заявление о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам, что допускается действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, "Парнас" - Алексея Дуленкова.

Все кандидаты подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Из выдвинувшихся кандидатов в предыдущих выборах главы Подмосковья в 2013 году участвовали Воробьев, Черемисов и Шингаркин. Они получили 78,94%, 7,72% и 2,52% голосов соответственно.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.