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Окончательный список кандидатов в губернаторы Московской области определится 15 июля

Политика
28 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

К данному этапу выборной кампании подошли кандидаты от десяти партий

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Окончательный список кандидатов в губернаторы Московской области определится 15 июля после того, как претенденты преодолеют муниципальный фильтр. Об этом сообщила председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина.

"Этап выдвижения закончен, избирательная комиссия переходит ко второму этапу - регистрации кандидатов, которым необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и/или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля", - процитировали в пресс-службе избирательной комиссии Хаймурзину.

Она добавила, что из 196 подписей 98 должны принадлежать депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов и/или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в 51 муниципальном образовании Подмосковья.

К следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, "Парнас" - Алексея Дуленкова.

Из выдвинувшихся кандидатов в предыдущих выборах главы Подмосковья в 2013 году участвовали Воробьев, Черемисов и Шингаркин. Они получили 78,94%, 7,72% и 2,52% голосов соответственно.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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