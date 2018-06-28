Мособлизбирком разрешил открыть избирательные счета еще двум кандидатам в губернаторы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия разрешила еще двум кандидатам на должность губернатора Московской области - Максиму Шингаркину от партии "Родина" и Алексею Дуленкову от партии ПАРНАС - открыть специальные избирательные счета. Соответствующее решение было принято на заседании областного избиркома в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Максиму Шингаркину, выдвинутому от регионального отделения партии "Родина", и Алексею Дуленкову от регионального отделения партии ПАРНАС мы разрешаем открыть специальный счет", - сказала зампред Мособлизбиркома Наталья Земскова.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение кандидатов завершится 27 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать не менее 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.