Эксперт: Трампу важна встреча с Путиным, чтобы заработать политические очки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча с президентом России Владимиром Путиным для американского лидера Дональда Трампа будет иметь имиджевое значение, прорывов на саммите ожидать не стоит. Такое мнение высказал в четверг программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

"Дональд Трамп - это политик, который играет всегда на каком-то контртренде. Если все говорят, что Россия плохая, он скажет: "Нет, это неоднозначный вопрос". Для него встреча с Путиным - это возможность заработать личные политические очки", - сказал эксперт.

По его словам, схожей логикой президент США руководствовался, когда решился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "До него никто не общался с северокорейским лидером, а он сказал: "Я попробую", - отметил Тимофеев.

Политолог считает, что повесткой российско-американского саммита станут традиционно ключевые темы, обсуждаемые Москвой и Вашингтоном: вопросы ядерного нераспространения, контроля над вооружениями, стратегическая стабильность. "Вопросы экономики, наверное, будут на втором плане, поскольку экономические отношения у нас традиционно слабые уже довольно долгое время. Но вот по Украине и другим проблемным блокам вряд ли удастся продвинуться вперед", - добавил он.

Однако Тимофеев уверен, что сам факт проведения полноформатной встречи на высшем уровне станет важным событием. "Таких саммитов не проводилось уже очень давно. И с учетом того, какой был негативный фон вокруг отношений Трампа и России и в целом между странами, это, конечно, шаг вперед. Лидеры все-таки проведут детальную двустороннюю встречу, то есть не на полях, не в рамках какого-то другого мероприятия", - пояснил эксперт.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что дата и место саммита будут объявлены Кремлем и Белым домом одновременно в четверг. Согласно информации телеканала Fox News, встреча состоится в Хельсинки.