В Пятигорске представили нового полпреда президента в СКФО

ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Олег Белавенцев, два года занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), в четверг представил в Пятигорске Александра Матовникова, назначенного на эту должность.

Президент России Владимир Путин 26 июня назначил своим полпредом в СКФО генерал-лейтенанта Александра Матовникова, ранее бывшего заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ. Он сменил на этом посту Белавенцева, тоже бывшего военного - вице-адмирал в отставке, имеет опыт службы на атомных подводных лодках Краснознаменного Северного флота.

"Указом президента России на должность полпреда назначен Александр Матовников - боевой офицер, удостоенный многих наград. Уверен, что и в этой должности он будет успешно решать поставленные задачи. От всей души желаю ему успехов в этом самом интересном округе страны", - сказал Олег Белавенцев.

В свою очередь Матовников отметил, что намерен прежде всего сосредоточить усилия на решении вопросов экономики округа и безопасности. "Задачи, поставленные президентом, будем выполнять в единой команде с главами республик. Основная задача - реализация органами госвласти основных направлений государственной внутренней и внешней политики, повышение уровня жизни населения округа. Это очень важный регион, который определяет степень безопасности нашей Родины", - сказал он.

Новый полпред намерен за ближайший месяц детально изучить обстановку в округе и наметить первоочередные мероприятия. "До конца июля у меня стоит задача познакомится со всеми представителями государственной власти, с регионами. Проеду по всем регионам, повстречаюсь с руководством республик, всеми ветвями власти", - сказал он.

По его словам, основная задача - создать все условия для исполнения конституционных прав граждан, повышения уровня жизни в регионе. "Здесь нужно хорошо работать, хорошо жить и, конечно, не забывать о национальной безопасности", - отметил Матовников.