Кисляк: сохранение Договора РСМД лежит в политической, а не технической плоскости

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит в политической, а не технической плоскости. Такое мнение высказал в четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на круглом столе в верхней палате парламента.

По словам парламентария, "контроль над вооружениями стоит на грани коллапса, и этот большой коллапс может начаться с разрыва ДРСМД". Он усомнился в том, что в США все решения по этому поводу приняты. "И решения, которые фиксируются в законах по финансированию военных расходов, тоже подлежат корректировке, если в этом будет необходимость для политического класса", - пояснил он.

"Но то, что там [в Вашингтоне] появляется, - это, естественно, форма давления на нас, а также давление на президента США, - констатировал Кисляк. - В нынешних условиях, когда Конгресс делает все, чтобы не дать возможность президенту США выходить на нормальные договоренности с нами, это почти предсказуемые действия".

В то же время при желании "найти возможность для дипломатических и технических решений [по контролю за вооружениями] не будет составлять большой проблемы", уверен первый зампред комитета СФ. По его словам, есть "миллион подходов к верификации, внесению конструктивных изменений в системы, которые позволяют убедиться, что ты не нарушаешь соглашение". "Но для этого должно быть политическое решение на такие договоренности выходить. Главная проблема сегодня, что в лице американских собеседников мы не видим тех, кто готов над этим работать", - признал он.

Кисляк назвал ДРСМД важнейшим договором, "в том числе с точки зрения последствий, к которым приведет его прекращение". "Я согласен, что за этим последуют ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) и, по сути, отсутствие всякой системы предсказуемости в сфере наших отношений с США", - поддержал он мнение выступавшего ранее научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова.

"Боюсь, что это вполне соответствует мышлению многих: если вы послушаете многих из окружения президента Трампа, они говорят, что гонка вооружений для них - это неплохо, да и сам президент США говорил: "Мы им всем еще покажем", - напомнил политик. Однако он посоветовал "не принимать за последнее слово все эти высказывания, которые, как правило, выстреливаются в ходе политических дебатов".

Необходимость новых подходов к стратегической стабильности

"Но меня заботит прежде всего начало НИОКР [в США] по баллистической ракете наземного базирования. Формально это не запрещено договором, но по сути это подготовка к тому, что на английском языке называется breakdown, то есть создание всего необходимого технологического потенциала, который в случае принятия решения позволит сделать все мгновенно", - предупредил Кисляк. Вторая опасность состоит в том, что американцы, "ссылаясь на якобы нарушения договора Россией, начинают разворачивать новые компоненты ядерного нестратегического сдерживания", считает он.

Бывший посол в США убежден, что "просто сидеть и ждать, пока американцы все развалят, негоже". "Что касается создания потенциала для противовеса всему этому, это делается и без наших дебатов. То, что делают наши МИД и Минобороны на переговорах с американцами, делается серьезно, спокойно, непросяще, жестко аргументированно. И это должно быть продолжено", - призвал он.

Одновременно нужно "показывать американским союзникам все пагубные последствия, к которым ведут американские шаги,... и это не только развал ДРСМД, потому что это только первый шаг далеко идущей линии нынешней... и предыдущей американской администраций", отметил сенатор. "Нужно выходить на необходимость вообще новых подходов к стратегической стабильности, которые будут отвечать нашим интересам", - заключил он, подчеркнув, что это требует участия всех соответствующих ведомств и парламентской дипломатии.