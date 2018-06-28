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Партия "Родина" поддержит Собянина на выборах мэра Москвы

Политика
28 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Партия планирует определиться с началом кампании по сбору наказов кандидату от избирателей

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Партия "Родина" поддержит на выборах мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина. Соответствующее решение, как ожидается, примет в пятницу бюро президиума политсовета партии на расширенном заседании, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Родины".

"29 июня в Москве в федеральном исполкоме партии состоится расширенное заседание бюро президиума политического совета партии "Родина". Главный вопрос повестки дня - официальная поддержка партией кандидата на выборах мэра города Москвы 9 сентября Сергея Собянина", - сказал собеседник агентства.

Партия планирует принять решение о начале кампании по сбору наказов Собянину от избирателей. На выборах мэра Москвы в 2013 году "Родина" также поддержала Собянина.

Собянин участвует в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец, его поддерживает "Единая Россия". Всего, согласно данным на сайте ЦИК РФ, на выборы мэра Москвы выдвинулся 31 кандидат, однако двое впоследствии сняли свои кандидатуры.

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