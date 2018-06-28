Врио главы Приморья Тарасенко предложит кандидатуру экс-главы МЧС Пучкова на пост сенатора

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложит кандидатуру бывшего главы МЧС Владимира Пучкова на пост сенатора от региона. Об этом он сообщил ТАСС.

"Да, он [Пучков] будет у нас в Совете Федерации", - сказал он.

При этом врио главы региона отметил, что рассматриваются и другие кандидатуры. "Еще есть кандидатуры, поэтому мы будем принимать решение 30 числа [июня]", - уточнил Тарасенко, добавив, что его личная позиция состоит в том, что эту должность должен занять Пучков.

Владимир Пучков возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с 21 мая 2012 года до 18 мая 2018 года. На посту его сменил Евгений Зиничев.

Порядок формирования СФ

В Совет Федерации Федерального собрания РФ входят по два представителя от каждого субъекта: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Сенатор от исполнительного органа назначается главой региона. При проведении выборов каждый претендент на должность губернатора представляет в избирательную комиссию три кандидатуры в Совет Федерации. После вступления в должность избранный глава региона наделяет одного из кандидатов полномочиями сенатора. Соответствующий указ руководитель субъекта должен подписать не позднее чем на следующий день после своей инаугурации.

В настоящее время пост сенатора от Законодательного собрания Приморского края занимает Людмила Талабаева, срок полномочий которой истекает в сентябре 2021 года. Пост сенатора от органов исполнительной власти Приморья занимает Светлана Горячева. Ее полномочия истекают в сентябре 2018 года.

9 сентября этого года в Приморье состоятся выборы губернатора, одним из кандидатов на пост станет нынешний врио главы региона Андрей Тарасенко. Он уже одержал победу на праймериз "Единой России", а официальное его выдвижение кандидатом состоится на конференции Приморского отделения партии 30 июня.

54-летний Андрей Тарасенко стал врио губернатора Приморья в ноябре прошлого года после отставки Владимира Миклушевского. Ранее он занимал пост генерального директора ФГУП "Росморпорт".

