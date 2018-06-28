Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место провидения саммита.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ. Как отмечается, в ходе переговоров лидеры стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития отношений РФ и США, а также актуальные международные вопросы.

Как ранее заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, выбранное место проведения саммита является очень удобным для обеих сторон. Он добавил, что, как ожидается, встреча продлится несколько часов - планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Ушаков предположил, что Путин и Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление, "которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности".

Поручение проработать вопрос о встрече лидеров было дано главам внешнеполитических ведомств России и США по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 20 марта. После этого вопрос о саммите обсуждался по закрытым каналам.

В среду, 27 июня, с визитом в Москву прибыл помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, он провел несколько встреч, а также его принял в Кремле российский лидер. По итогам визита Болтон сообщил, что в рамках подготовки саммита, вероятно, будет проведена еще встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майкла Помпео, а возможно, и другие мероприятия. По словам помощника президента США, Вашингтон не ждет серьезного прорыва, так как переговоры на высшем уровне не проводились со встречи президентов в Гамбурге в июле 2017 года, и сложностей накопилось немало. В то же время он не исключил, что конкретные результаты возможны.

Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. Также за почти полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров, последний на данный момент - 20 марта 2018 года.