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Матвиенко: Пучков принесет пользу Приморскому краю, если станет сенатором

Политика
28 июня, 15:18 UTC+3 СУЗДАЛЬ СУЗДАЛЬ 28, июня. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что решение о делегировании представителя в верхнюю палату парламента принимают губернаторы и законодательные собрания регионов

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СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Делегирование бывшего главы МЧС Владимира Пучкова в Совет Федерации было бы полезно для региона, который он будет представлять, считает спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Если информация о Пучкове подтвердится, предполагается, что его будет выдвигать губернатор. Пойдет в тройке от Приморского края. Многие бы, наверное, мечтали, чтобы представителем региона в Совете Федерации был бывший министр, имеющий колоссальный опыт, тем более в такой сфере. Уж он точно был бы полезен для региона", - сказала Матвиенко журналистам в Суздале.

Она напомнила, что решение о делегировании в Совет Федерации того или иного представителя принимают губернаторы и законодательные собрания регионов.

Матвиенко отметила, что в Совете Федерации "нет застоя", каждый год кадры обновляются. "И в этом году мы также ожидаем обновление сенаторского корпуса", - сказала она.

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