Посол РФ в США: Москва будет стремиться к достижению всеобщего ядерного разоружения

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Россия намерена стремиться к достижению всеобщего ядерного разоружения, а также настроена на тесное взаимодействие со странами - участницами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для создания современной системы сотрудничества в области мирного атома.

Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Госдепартаменте по случаю 50-летия открытия ДНЯО для подписания.

"Россия и далее будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения. Мы подтверждали это на самом высоком уровне", - подчеркнул глава российской дипмиссии. "Убеждены, что обеспечить дальнейший прогресс в деле ядерного разоружения возможно, только если все заинтересованные государства приложат для этого необходимые усилия", - добавил он.

"Единственным в этом плане реалистичным вариантом является основанный на консенсусе взвешенный поэтапный подход, предполагающий последовательное создание надлежащих условий, позволяющих продвигаться по пути ядерного разоружения. Важно, чтобы шаги на этом направлении способствовали укреплению международной стабильности и безопасности и основывались на принципе повышения уровня безопасности для всех", - отметил он. Со слов посла, "попытки добиться этой цели без участия ядерных стран и вопреки их законным интересам безопасности чреваты разбалансировкой действующих разоруженческих механизмов ООН и ослаблением режима ДНЯО".

Коснувшись сферы мирного атома, Антонов обратил внимание на то, что Москва "твердо настроена на тесное взаимодействие со странами - участницами ДНЯО в деле создания подлинно современной системы сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии". "Тем самым наша страна на деле способствует практической реализации статьи IV ДНЯО", - подчеркнул он.

Любые вопросы нераспространения должны решаться с опорой на ДНЯО, а также в строгом соответствии с нормами международного права, указал посол. "Несмотря на свой солидный возраст и постоянные испытания на прочность, ДНЯО не утратил способности адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы в области ядерного нераспространения. Он и сегодня полностью соответствует поставленным при его заключении задачам. Именно с опорой на ДНЯО, а также в строгом соответствии с нормами международного права и с учетом законных интересов безопасности и развития всех государств могут и должны решаться любые даже самые сложные проблемы нераспространения", - убежден дипломат.

По его словам, "режим ДНЯО - наше общее достояние". "Этот договор делает мир более стабильным, безопасным и предсказуемым. Поэтому в наших общих интересах его сохранение и укрепление. Будущее ДНЯО является коллективной ответственностью всех его участников", - отметил руководитель российской дипмиссии.

"Призываем добиваться сближения позиций по различным вопросам функционирования ДНЯО, избегать его политизации и любых радикальных инициатив, способных подорвать договор. Россия готова к честной, открытой, равноправной и взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне заинтересован в дальнейшем устойчивом функционировании и укреплении ДНЯО", - указал Антонов.

Об иранской ядерной сделке

Антонов также отметил, что Россия обеспокоена будущим Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и призывает все страны четко выполнять свои обязательства по этому документу. "Сегодня вокруг СВПД сложилась непростая ситуация. Нас беспокоит будущее этого плана действий. Мы призываем все страны четко и недвусмысленно выполнять свои обязательства по данному документу. Для нас особенно важно, что СВПД, несмотря на нынешние потрясения, продолжает функционировать", - указал глава дипмиссии.

"Считаем, что предусмотренные планом меры, включая верификацию и контроль, а также механизмы обмена информацией, носят беспрецедентный характер и дают надежную гарантию исключительно мирного характера ядерной программы Ирана", - отметил дипломат.

О ситуации вокруг КНДР

Антонов также сообщил о том, что Россия положительно оценивает налаживание американо-северокорейского и межкорейского диалога и договоренности по разрешению проблем на полуострове.

"Мы приветствуем налаживание американо-северокорейского и межкорейского диалога и достигнутые договоренности по разрешению проблем на Корейском полуострове, включая ядерную. Эти позитивные подвижки идут в русле разработанной более года назад российско-китайской дорожной карты, предусматривающей комплексный подход к урегулированию, поэтапность и синхронность действий сторон", - отметил он.

"При этом неизменным остается наше понимание того, что в сложившейся ситуации нужна общая военно-политическая разрядка и готовность всех стран к совместному поиску путей урегулирования существующих проблем исключительно политико- дипломатическими средствами", - сказал Антонов.