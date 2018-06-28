"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на пост главы Якутии

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Врио главы Якутии Айсен Николаев выдвинут кандидатом от "Единой России" для участия в выборах главы региона, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что своих кандидатов на пост главы региона выдвинули партии "Родина", ЛДПР, КПРФ, Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу.

"Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" по итогам голосования большинством голосов приняла решение выдвинуть врио главы региона Айсена Николаева кандидатом на должность главы Якутии", - уточнили в пресс-службе.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также в региональный парламент пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Занимавший ранее пост мэра Якутска Айсен Николаев в конце мая был назначен врио руководителя региона, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Якутии Егора Борисова.