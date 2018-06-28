Глава МИД Иордании посетит Россию 4 июля для обсуждения Сирии, Израиля и Палестины

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади 4 июля посетит Москву с рабочим визитом и обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ход сирийского урегулирования и палестино-израильскую проблематику. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 4 июля намечен рабочий визит в Москву министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования зоны деэскалации с участием России, США и Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении", - отметила дипломат. Она сообщила, что на переговорах стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.

"Отмечаем, что диалог между главами внешнеполитических ведомств России и Иордании отличает высокая степень доверительности, близости или совпадения подходов двух наших стран по многим ключевым международным и региональным проблемам", - подчеркнула Захарова.

Глава МИД Иордании в мае этого года посетил Сочи, где состоялись его переговоры с Лавровым.