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Глава МИД Иордании посетит Россию 4 июля для обсуждения Сирии, Израиля и Палестины

Политика
28 июня, 15:39 дата обновления: 28 июня, 16:00 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны также обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади 4 июля посетит Москву с рабочим визитом и обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ход сирийского урегулирования и палестино-израильскую проблематику. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 4 июля намечен рабочий визит в Москву министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства. В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования зоны деэскалации с участием России, США и Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении", - отметила дипломат. Она сообщила, что на переговорах стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.

"Отмечаем, что диалог между главами внешнеполитических ведомств России и Иордании отличает высокая степень доверительности, близости или совпадения подходов двух наших стран по многим ключевым международным и региональным проблемам", - подчеркнула Захарова.

Глава МИД Иордании в мае этого года посетил Сочи, где состоялись его переговоры с Лавровым.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Сирия Россия Израиль Иордания Палестина
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
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