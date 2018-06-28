Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Коммунисты России" выдвинули кандидата на пост мэра Москвы

Политика
28 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ярославу Сидорову предстоит собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение партии "Коммунисты России" выдвинуло на выборы мэра Москвы зампредседателя ЦК партии Ярослава Сидорова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"27 июня поздно вечером конференция московского городского отделения компартии "Коммунисты России" выдвинула кандидата на должность мэра Москвы. Им стал руководитель московской городской организации партии, заместитель председателя ЦК партии Ярослав Северович Сидоров" - говорится в релизе.

Ранее Сидоров, согласно информации пресс-службы, работал в московском горкоме КПРФ, в 2012 году он стал одним из основателей "Коммунистов России".

Всего, согласно данным на сайте ЦИК РФ, 31 кандидат подал документы в столичный избирком для выдвижения на выборы мэра Москвы, однако двое впоследствии сняли свои кандидатуры. Действующий градоначальник Сергей Собянин баллотируется как самовыдвиженец, его поддерживает "Единая Россия".

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
5
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости