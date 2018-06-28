"Коммунисты России" выдвинули кандидата на пост мэра Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение партии "Коммунисты России" выдвинуло на выборы мэра Москвы зампредседателя ЦК партии Ярослава Сидорова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"27 июня поздно вечером конференция московского городского отделения компартии "Коммунисты России" выдвинула кандидата на должность мэра Москвы. Им стал руководитель московской городской организации партии, заместитель председателя ЦК партии Ярослав Северович Сидоров" - говорится в релизе.

Ранее Сидоров, согласно информации пресс-службы, работал в московском горкоме КПРФ, в 2012 году он стал одним из основателей "Коммунистов России".

Всего, согласно данным на сайте ЦИК РФ, 31 кандидат подал документы в столичный избирком для выдвижения на выборы мэра Москвы, однако двое впоследствии сняли свои кандидатуры. Действующий градоначальник Сергей Собянин баллотируется как самовыдвиженец, его поддерживает "Единая Россия".

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.