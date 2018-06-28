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Захарова заявила, что РФ привержена поддержанию работы южной зоны деэскалации в Сирии

Политика
28 июня, 16:12 дата обновления: 28 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что партнеры РФ не смогли обеспечить прекращение огня в южной зоне деэскалации в САР

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия сохраняет приверженность договоренностям по южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявила в четверг глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не выходила из согласованных с участием США и Иордании меморандумов от 7 июля 2017 года и [от] ноября того же года о зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Подтверждаем необходимость выполнения их положений, в том числе в борьбе с террористами - "ан-Нусрой" и "Исламским государством" (запрещенные в РФ террористические организации)", - сказала она.

Она также заявила, что США и Иордания не смогли выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации в Сирии.

"Ан-Нусра" и недобитые игиловцы (ИГИЛ - прежнее название организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) пользуются безвластием, которое царит на неподконтрольных правительству Сирии территориях, наращивают свои боевые потенциалы и переходят к провокациям. К сожалению, не стала исключением южная зона деэскалации, созданная в соответствии с трехсторонними договоренностями России, США и Иордании", - отметила дипломат.

"Несмотря на взятые обязательства, наши партнеры не сумели обеспечить поддержание режима прекращения боевых действий со стороны вооруженной оппозиции и продолжение борьбы с экстремистскими группировками", - добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что "не была достигнута цель - обеспечить полное отсутствие боевиков в этой зоне". "Вместо процессов постепенной реинтеграции зоны в общесирийское пространство в рамках усилий по поддержке единства и суверенитета Сирии продолжилось обособление юго- запада страны от остальной части САР", - указала официальный представитель МИД.

Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль- Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства. Нападение было отражено при поддержке российских Воздушно-космических сил. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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