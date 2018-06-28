МИД РФ: при голосовании по расширению мандата ОЗХО имел место подкуп ряда делегаций

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прямой подкуп некоторых делегаций имел место при голосовании в Гааге по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В результате политических манипуляций, а также, как стало известно, прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа, Великобритании и другим государствам, которые выступают за якобы укрепление химконвенции, удалось продавить свой одиозный проект решения, который наделяет Технический секретариат ОЗХО несвойственными ему полномочиями по установлению виновных в применении химического оружия в Сирии", - отметила дипломат.

"Этим же документом генеральному директору Техсекретариата ОЗХО поручается представить на утверждение предстоящей в ноябре 2018 года регулярной сессии Конференции предложения по учреждению аналогичного следственного механизма для оказания иным государствам - участникам Конвенции [о запрещении химоружия] по их просьбе технического содействия в выявлении "исполнителей, организаторов и спонсоров" применения химикатов в качестве оружия в пределах соответствующей национальной территории", - обратила внимание Захарова.

По ее словам, в Москве считают данное решение нелегитимным. "Выражаем признательность всем государствам, которые наряду с РФ встали твердо на защиту международного права и основополагающих принципов межгосударственных отношений и проголосовали против одиозного британского проекта решения Конференции государств - участников конвенции, последствия которого нам всем теперь придется преодолевать", - подчеркнула дипломат.

Ранее в среду организация приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. По информации постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, документ был принят при 82 голосах за и 24 против. Согласно опубликованному в Twitter британского постпредства при ОЗХО тексту документа, поддержано решение о разработке секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии.