Кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков зарегистрировал двух доверенных лиц

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков зарегистрировал двух доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Дмитрия Гудкова в количестве двух человек. Кроме того, предлагается зарегистрировать двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Гудкова", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.