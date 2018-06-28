Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков зарегистрировал двух доверенных лиц

Политика
28 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Также он зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков зарегистрировал двух доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Дмитрия Гудкова в количестве двух человек. Кроме того, предлагается зарегистрировать двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата Гудкова", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
5
Омбудсмен Украины сообщила, что ей не удалось попасть к Сенцову
6
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости