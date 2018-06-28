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Окончательный список кандидатов в мэры Москвы определится 13 июля

Политика
28 июня, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Всего документы для выдвижения подали 30 человек

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Окончательный список кандидатов в мэры Москвы могут утвердить к 13 июля после того, как Мосгоризбирком проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию. Об этом сообщил журналистам в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 мск 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля.

"По закону нам отводится 10 дней на рассмотрение документов на регистрацию, то есть 13 июля мы сможем утвердить окончательный список кандидатов в мэры Москвы", - сказал Реут.

Ранее 30 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника, 17 из них - самовыдвиженцы.

Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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