Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД назвал лживыми заявления о том, что Россия требовала не пустить НПО на конференцию ООН

Политика
28 июня, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Соответствующие заявления сделала ранее американская делегация

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявление американской делегации о том, что Россия требовала не допустить неправительственные организации к участию в конференции ООН по противодействию терроризму.

"В дни проведения конференции американская делегация почему-то устраивает из этого скандал, и глава, постоянный представитель США при ООН, на наш взгляд, выходя за рамки приличия, не стесняется спекулировать тем, что решение заблокировать доступ НПО якобы было принято под давлением России, - сказала дипломат в четверг на брифинге. - Считаем такие заявления недопустимыми и, самое главное, лживыми".

"Такое странное для дипломатов поведение представителей США вписывается, к сожалению, в характерную для этой делегации линию на пренебрежение Организацией Объединенных Наций и свидетельствует о неготовности к равноправному диалогу между государствами", - добавила она.

28 июня в Нью-Йорке открылась конференции глав антитеррористических ведомств государств - членов ООН. Как ожидается, в форуме примут участие делегаты примерно из 120 стран, 25 международных организаций и более сотни НПО, сообщил ТАСС высокопоставленный представитель ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости