МИД назвал лживыми заявления о том, что Россия требовала не пустить НПО на конференцию ООН

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявление американской делегации о том, что Россия требовала не допустить неправительственные организации к участию в конференции ООН по противодействию терроризму.

"В дни проведения конференции американская делегация почему-то устраивает из этого скандал, и глава, постоянный представитель США при ООН, на наш взгляд, выходя за рамки приличия, не стесняется спекулировать тем, что решение заблокировать доступ НПО якобы было принято под давлением России, - сказала дипломат в четверг на брифинге. - Считаем такие заявления недопустимыми и, самое главное, лживыми".

"Такое странное для дипломатов поведение представителей США вписывается, к сожалению, в характерную для этой делегации линию на пренебрежение Организацией Объединенных Наций и свидетельствует о неготовности к равноправному диалогу между государствами", - добавила она.

28 июня в Нью-Йорке открылась конференции глав антитеррористических ведомств государств - членов ООН. Как ожидается, в форуме примут участие делегаты примерно из 120 стран, 25 международных организаций и более сотни НПО, сообщил ТАСС высокопоставленный представитель ООН.