В МИД РФ назвали бесчеловечным введение Украиной санкций против ветеранских организаций

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемым и бесчеловечным введение властями Украины санкций против российских ветеранских организаций.

Об этом она заявила в четверг на официальном брифинге.

"Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины посредством блокировки их активов, аннулирования их лицензии и других финансовых механизмов давления. Считаем действия Украины, направленные на выдавливание неправительственных организаций <...>, неприемлемыми и бесчеловечными", - сказала официальный представитель МИД.

21 июня Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении российских организаций и физических лиц. Под ограничительные меры подпал ряд общественных организаций, в том числе Союз пенсионеров России, движение "Корпус "За чистые выборы", "Боевое братство", Союз ветеранов Афганистана. В их отношении на территории Украины прекращают выполняться экономические и финансовые обязательства, активы организаций также будут заблокированы. Кроме того, санкции введены в отношении Центризбиркома России и его руководства, а также семи российских партий.