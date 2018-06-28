МИД РФ: обращение Ирана о созыве министерской встречи по ядерной сделке прорабатывается

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Вопрос о созыве министерской встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается в повестке дня. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В ходе последней внеочередной встречи представителей стран - участниц СВПД, которая состоялась в Вене 25 мая и впервые прошла без участия США, иранская сторона обратилась с просьбой созвать министерскую встречу, - отметил он. - В соответствии с СВПД, в случае поступления такой просьбы координаторы, в роли которых выступает Евросоюз, должны обеспечить проведение такой встречи. Однако найти удобную для всех пяти министров (РФ, Китая, Великобритании, Германии и Франции) дату оказалось не так просто, поэтому данный вопрос остается в стадии проработки. Когда такая встреча состоится, пока неясно, но состояться она должна".

"Иранцев в первую очередь интересует, какие меры остающиеся участники СВПД могут реально принять для того, чтобы компенсировать в экономической части выход США из сделки, - продолжил Ульянов. - Специфика ситуации в том, что СВПД можно было бы достаточно легко реализовать и без участия США, если бы не экстерриториальные санкции, которыми грозят американцы. Это серьезный момент, который подрывает усилия оставшихся стран спасти так называемую ядерную сделку. В какой мере это удастся, покажет будущее".

Постпред обратил внимание на то, что спасти эту договоренность крайне важно. "СВПД - очень хрупкий и по-своему блестящий компромисс, - подчеркнул он. - Выполнение СВПД снимет все озабоченности по ядерной программе Ирана, поскольку применение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ обеспечит эффективный контроль за иранской ядерной деятельностью, и никаких дополнительных сделок больше не понадобится".

По его словам, прежняя иранская ядерная программа - это перевернутая страница, вопрос о ее предполагаемом военном измерении закрыт окончательно. "Строго говоря, никаких доказательств того, что Иран нарушал Договор о нераспространении ядерного оружия, никогда не было, были только подозрения, - отметил он. - В декабре 2015 года секретариат МАГАТЭ представил окончательный доклад по бывшему возможному военному измерению иранской ядерной программы и подвел итог, который состоит в том, что в определенные периоды времени до 2009 года в этой связи возникали определенные вопросы, но с 2009 года эти вопросы уже не возникали. По оценке МАГАТЭ, то, что делалось в Иране, не вышло за рамки научных исследований и обретения определенных технических возможностей. В итоге Совет управляющих МАГАТЭ на основе доклада гендиректора принял решение считать эту страницу перевернутой".

"Теперь мы живем новой жизнью, - продолжил Ульянов. - Если МАГАТЭ обнаружит какие-то нарушения, которые имели место сейчас, а не в 2001 году, то будет доложено Совету управляющих. Но пока докладывать не о чем, потому что иранцы все выполняют добросовестно".