Захарова призвала Совфед и Госдуму дать оценку пропагандисткой деятельности Deutsche Welle

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге призвала коллег из Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора обратить внимание и дать оценку пропагандисткой деятельности немецкого издания Deutsche Welle.

Как напомнила дипломат, на прошлой неделе российское дипведомство направило запрос изданию в связи с платным продвижением оскорбительных материалов о России в социальных сетях. "Финансируемая из средств немецкого федерального бюджета Deutsche Welle довольно быстро опубликовало ответ, - отметила она. - Правда, они ответили не на наши вопросы, а на какие-то свои. Судя по выпущенному Deutsche Welle заявлению, там не согласились с нашими оценками их публикации в Twitter как оскорбительной по отношению к России".

Согласно заявлению немецкого издания, сказала Захарова, данная публикация была "лишь анонсом одного из интервью программы на русском языке и не более", а анонсирование своих публикаций в соцсетях якобы является "обычным делом".

"Хочу воспользоваться этой возможностью и обратиться к коллегам из Государственной Думы, Совета Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также к соответствующим профильным структурам гражданского общества обратить внимание на эту ситуацию, дать соответствующую оценку и вообще начать анализировать эту ситуацию с точки зрения тех самых стандартов, на которые ссылаются германские представители, которые анализируют положение российских СМИ, - подчеркнула дипломат. - Мы не оспариваем право СМИ на публикацию критических статей в адрес любого государства. Мы говорим о том, что скриншот содержит не просто факты или анонс мероприятия, в него инкорпорировано оценочное суждение о нашей стране".

"С нашей точки зрения, все эти проекты - это ничем не прикрытая пропаганда и прямое воздействие со стороны финансируемой немецким правительством организаций на российскую аудиторию, - сказала Захарова. - Все это вообще не имеет никакого отношения к журналистике".