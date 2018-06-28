Москва направит письма в ОБСЕ из-за ситуации с журналистами Примаковым и Слиер

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия будет направлять письма в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с полной информацией о том, что произошло с журналистами Евгением Примаковым и Полой Слиер при их попытке отправиться на конференцию о свободе СМИ в Киеве.

"Мы будем <...> направлять соответствующие письма в ОБСЕ с полным изложением того, что было предъявлено российским журналистам, что совершенно не соответствовало стандартам ОБСЕ", - заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое ужасное - это та самая дискуссия, которая развернулась внутри украинского медийного пространства, когда некоторые люди, которые называют себя журналистами, заявили о том, что нужно было их вообще арестовать, посадить, а потом на кого-то менять. Это говорят те люди, которые выдают себя за журналистов в день конференции ОБСЕ в Киеве о проблематике свободы СМИ", - добавил дипломат.

Она подчеркнула, что представители ОБСЕ в этой ситуации продемонстрировали "свою абсолютную беспомощность, бессилие и дисфункцию".

26 июня российского телеведущего Евгения Примакова и корреспондента телеканала RT Полу Слиер, направлявшихся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, власти Украины не пустили на территорию страны, запретив им въезд на пять лет. Как сообщил Примаков, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины". Британской подданной Слиер отказались давать объяснения, с чем связан запрет.