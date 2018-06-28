Захарова: возможная встреча глав МИД Армении и Азербайджана поможет решению проблем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия будет приветствовать возможную встречу глав МИД Армении и Азербайджана, успешное проведение которой необходимо для решения проблем между государствами. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы желаем ей эффективных результатов и хорошей атмосферы", - отметила дипломат, подчеркнув, что МИД РФ оставляет все комментарии о возможном мероприятии исключительно представителям двух стран.

По ее словам, проведение такой встречи является назревшим и необходимым шагом. "Потому что в настоящее время, на наш взгляд, это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годов Баку потерял контроль над данным регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, США и Франция.