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Захарова: встреча Лаврова и Помпео обсуждается, конкретной даты нет

Политика
28 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ призвала "прагматично и реалистично" относиться к таким встречам

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео обсуждается, конкретной даты пока нет. Об этом сообщила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Пока у меня нет конкретики, ее в принципе нет. Она [встреча] действительно находится в стадии обсуждения. Как только появится конкретная дата или формат, мы с вами поделимся информацией", - отметила дипломат.

"Тем для подобной встречи немало - это и двусторонние отношения, и международная проблематика, Сирия, весь комплекс проблем Ближнего Востока и Северной Африки, включая палестино-израильское урегулирование. Это и ситуация на Украине, и проблематика международного терроризма", - продолжила Захарова. Она обратила внимание, что еще не анонсирует темы возможной встречи, но такие вопросы традиционно "обсуждаются с американскими коллегами в различных форматах".

Захарова считает необходимым реалистично относиться к предстоящим контактам с американской стороной. "Рекомендую всем не употреблять термины "прорывные встречи", "прорывы", предлагаю прагматично и реалистично относиться к этим встречам, - сказала она. - Безусловно, российско-американские отношения давно готовы к проведению целого ряда встреч на различных уровнях, поскольку двусторонняя повестка того требует. Очень много проблем накопилось, поэтому нужно выстраивать свои ожидания именно в реалистичном русле, понимая, какие проблемы стоят на повестке".

Ранее стало известно, что Лавров и Помпео могут встретиться перед российско-американским саммитом. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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