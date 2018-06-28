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Постпред РФ: роль МАГАТЭ в денуклеаризации КНДР будет определяться параметрами сделки

Политика
28 июня, 17:50 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 28, июня. /ТАСС

Пока никаких предложений в адрес агентства не поступало, отметил Михаил Ульянов

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ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово подключиться к верификации денуклеаризации на Корейском полуострове, но прежде стороны должны достичь взаимопонимания по сути этого процесса, чтобы определить условия привлечения специалистов агентства.

В настоящий момент никаких соответствующих предложений в адрес МАГАТЭ не поступало, заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене посол Михаил Ульянов.

По его словам, МАГАТЭ может подключиться к контролю за выполнением достигнутых договоренностей, но "роль агентства будет определяться параметрами сделки". "Пока все находится в подвешенном состоянии, плана действий нет, и никаких предложений в адрес МАГАТЭ не поступало, - добавил он. - Если такое обращение поступит, оно будет рассмотрено в установленном порядке, и Совет управляющих [агентства] примет соответствующее решение".

"После встречи президента США с лидером КНДР появилась надежда на достижение политико-дипломатического урегулирования корейской проблемы, - отметил он. - Однако не стоит забегать вперед. Прежде всего, нужно, чтобы между двумя сторонами, а может быть, и в более широком формате было достигнуто взаимопонимание о том, что такое денуклеаризация, потому что на самом деле нет уверенности, что Вашингтон и Пхеньян понимают под этим одно и то же. Это должно стать предметом дальнейших переговоров".

"Осуществление контроля в ядерной сфере - это серьезная работа, и эффективно выполнить ее может только МАГАТЭ, - продолжил Ульянов. - Мы оказываем содействие агентству в подготовке соответствующих специалистов и поддерживаем готовность МАГАТЭ к выполнению новых задач, которые могут быть поставлены. Мы за то, чтобы секретариат агентства при необходимости контактировал с северокорейскими представителями, когда в этом возникнет необходимость".

В этой связи дипломат обратил внимание на то, что КНДР формально все еще остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Исходим из того, что Северная Корея из ДНЯО не вышла, - пояснил он. - По нашему мнению, она заявила о выходе из ДНЯО с определенными нарушениями процедур и поэтому остается в составе "клуба". При наличии политической воли со стороны Пхеньяна инспекторская деятельность может быть возобновлена в любой момент".

"Делить шкуру неубитого медведя бессмысленно, - подчеркнул постпред. - В случае достижения политической договоренности это будет колоссальный прорыв, но прежде нужно проработать детали, достичь взаимопонимания и обеспечить гарантии безопасности Северной Кореи, потому что перед глазами корейцев есть очень плохие примеры, связанные с судьбой ливийского лидера Муамара Каддафи и судьбой Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

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Ульянов, Михаил Александрович
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