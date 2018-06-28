Косачев считает, что не надо ждать немедленных результатов от встречи президентов РФ и США

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Договоренность о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обнадеживает, но не стоит питать иллюзий насчет ее немедленных результатов. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

Ранее стало известно, что российско-американский саммит состоится 16 июля в Хельсинки. "Как объявлено" добавлять в любом случае приходится, поскольку с таким президентом, как Дональд Трамп, нельзя быть ни в чем уверенным наверняка", - заметил сенатор.

По его словам, в этой ситуации даже сам факт согласования места и времени, безусловно, является достижением и говорит о значительном прогрессе. "В наших отношениях с Америкой мы достигли такого дна, что от него можно только оттолкнуться: пробить ниже можно только в военное столкновение, что для двух ядерных держав означает взаимное уничтожение", - констатировал Косачев.

"Поэтому сам факт договоренности о встрече и начало ее подготовки, вне всякого сомнения, обнадеживают, - подчеркнул глава комитета СФ. - Но, конечно же, и иллюзий по поводу возможных ее результатов здесь и сейчас питать не следует". "Даже при том понимании, что достижение самого согласия о встрече для обоих лидеров уже подразумевает, что она будет полезной и результативной, - пояснил он. - Ибо ни Путин, ни Трамп не сторонники встреч ради встреч".

"Отягощающие" и "смягчающие" обстоятельства

Косачев напомнил, что встреча готовится в условиях "отягощающих" и "смягчающих" обстоятельств. К первым, по его словам, относятся, "помимо общего глубокого взаимного непонимания и недоверия между странами, охвативших не только политиков, но и общество, существенные ограничения для маневра у американского лидера". "Даже если он захочет, он не сможет принять важнейшие решения по тем же санкциям и многим другим вопросам, по которым его "обложил" Конгресс", - указал он.

"Хотя уже направление в Москву на согласование параметров саммита такого известного хардлайнера, как [помощник президента США] Джон Болтон, должно успокоить кого-то из внутренних оппонентов президента США", - оговорился парламентарий. "В минусе также отсутствие объективной "подушки" в наших отношениях в виде, например, взаимной экономической заинтересованности, как у США с Китаем", - добавил он. Плюсом же он считает деловой настрой самого Трампа, желание (по крайней мере, прокламируемое) разгрести завалы в отношениях его страны с другой ядерной державой, тем самым уменьшив риски для ее безопасности.

Возможные темы

В то же время "дьявол, как известно, в деталях", полагает Косачев. "В данном случае - в круге конкретных тем, которые реально будут обсуждаться, а не просто озвучиваться под камеры", - уточнил он. "В частности, есть темы безнадежные (возвращение Крыма, выдача Сноудена, изменение российской внешней политики и т. п.), - перечислил он. - Есть темы беспредметные (мнимое вмешательство России в американские выборы или в дела других стран, прекращение "агрессии против Украины" либо "оккупации" каких-то территорий, претензии к нашей демократии)".

Кроме того, есть темы иллюзорные, то есть такие, где интерес другой стороны явно преувеличен, а на деле сделать их предметом торга не получится (отмена санкций, восстановление России в статусе члена "Большой восьмерки"), продолжил сенатор. "А есть темы трудные, но по которым диалог возможен и нужен: разоруженческий блок, взаимодействие на Ближнем Востоке и противостояние терроризму, восстановление форматов двустороннего сотрудничества и многое другое", - подчеркнул он.