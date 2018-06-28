Назначенный полпредом в УрФО Николай Цуканов прилетел в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Николай Цуканов, 26 июня назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, в четверг вечером прилетел в Екатеринбург.

Об этом ТАСС сообщил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

"Николай Николаевич Цуканов уже прилетел в Екатеринбург. Встречали губернатор Свердловской области [Евгений Куйвашев], командующий Центральным военным округом [Александр Лапин] и другие официальные лица", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Полпредом в УрФО был назначен экс-помощник президента РФ Николай Цуканов.