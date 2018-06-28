Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назначенный полпредом в УрФО Николай Цуканов прилетел в Екатеринбург

Политика
28 июня, 18:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

Владимир Путин ранее освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Николай Цуканов, 26 июня назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, в четверг вечером прилетел в Екатеринбург.

Смотрите также
Полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов

Биография полпреда президента в УФО Николая Цуканова

Об этом ТАСС сообщил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

"Николай Николаевич Цуканов уже прилетел в Екатеринбург. Встречали губернатор Свердловской области [Евгений Куйвашев], командующий Центральным военным округом [Александр Лапин] и другие официальные лица", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Полпредом в УрФО был назначен экс-помощник президента РФ Николай Цуканов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Персоны
Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости