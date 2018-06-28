МИД РФ считает безответственным требовать вывода российских военных из Приднестровья

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Вывод контингента российских войск из Приднестровья существенно осложнит ситуацию в регионе и окажет негативное воздействие на ход переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России, представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев на полях проходящей в Вене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

"Достижение за последние полгода ряда договоренностей между Молдавией и Приднестровьем открыло новую страницу в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и вселило надежду на дальнейший прогресс, - отметил он. - Однако эти надежды омрачили действия молдавской стороны, которая на днях вбросила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о выводе иностранных войск с территории страны. Мы рассматриваем это как абсолютно провокационный шаг, как удар по всему тому позитивному, что было наработано за последние месяцы, как сугубо пиаровский ход и рекламную акцию со стороны некоторого количества антироссийских чиновников и политических деятелей в Кишиневе, которые накануне приближающихся парламентских выборов хотят заработать себе очки на разжигании антироссийских настроений".

"С трагических событий 1992 года прошло не так много времени, и удивительно, что действующие сегодня политики забыли, что только благодаря активным действиям российских солдат на Днестре было прекращено кровопролитие, что российский воинский контингент сегодня реально является гарантом мира и стабильности в этом регионе", - добавил дипломат.

Он выразил разочарование тем, что "целый ряд стран счел возможным присоединиться к упомянутой резолюции в качестве соавторов". "Хочу подчеркнуть, что Приднестровье - это единственный регион в Восточной Европе, где после начала миротворческой операции и появления российского воинского контингента не возобновлялись военные действия, - обратил внимание посол. - Поэтому провокационный характер этого шага всем понятен и совершенно очевиден. Мне кажется, что его последствия еще будут ощущаться не только в самом ближайшем будущем, но и на достаточно длительную перспективу".

"Хотелось бы призвать всех тех, кто пытается делать резкие движения и неосторожные шаги на треке замороженных конфликтов, в частности приднестровского урегулирования, которое длится уже больше четверти века, к ответственности, осторожности и пониманию того, что любое действие чревато определенными последствиями, которые надо просчитывать и брать на себя за это ответственность", - подчеркнул Губарев.

О резолюции и миротворцах

22 июня Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, воздержались 83. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

Здесь также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в регионе фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Тирасполь выступает против вывода военных РФ, которых считает гарантией мира.