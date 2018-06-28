Партия роста выдвинула предпринимателя на пост губернатора Омской области

ОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Региональное отделение Партии роста в Омской области выдвинуло кандидатуру Антона Дрязгова, директора агентства интернет-маркетинга, для участия в выборах губернатора, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального избиркома. Число кандидатов увеличилось до шести.

"Региональное отделение Партии роста выдвинуло кандидатом в губернаторы Антона Дрязгова, исполнительного директора ООО "А-стратегия", - сообщили в избиркоме.

Компания "А-стратегия" - резидент омского регионального парка информационных технологий. Занимается продвижением брендов в интернете.

Ранее документы о выдвижении на пост главы Омской области уже подали самовыдвиженцы: врио губернатора Александр Бурков и заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, активист Вячеслав Сибирский. Депутат Омского городского совета Алексей Ложкин выдвинут ЛДПР.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.