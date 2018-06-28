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МИД РФ: контроль над обычными вооружениями в Европе можно обсуждать по мере деэскалации

Политика
28 июня, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В ведомстве назвали первопричиной ухудшения состояния евробезопасности переход НАТО к конфронтации

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Меры контроля над обычными вооружениями в Европе можно начать обсуждать по мере деэскалации обстановки в регионе и расширения военных контактов. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Текст выступления размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Считаем, что в контексте общеевропейского политического процесса по мере деэскалации обстановки и расширения военных контактов можно было бы приступить и к обсуждению мер контроля над обычными вооружениями в Европе", - сказал Мазур.

Он также отметил, что "первопричина ухудшения состояния евробезопасности состоит не в дефиците инструментов мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), а в переходе НАТО к конфронтации, когда присутствие на наших рубежах иностранных войск объявлено единственной гарантией безопасности".

"Иногда приходится слышать, что дополнительные МДБ, дескать, нужны для предотвращения случайных столкновений между силами России и стран НАТО. Однако для этого достаточно лишь отодвинуть войска и технику альянса от наших границ", - обратил внимание глава российской делегации.

"Для создания условий для разговора по МДБ альянс должен прекратить усиливать активность на восточном фланге, а затем и свернуть ее. Для переговоров по вопросам военной безопасности нужна благоприятная предсказуемая среда", - подчеркнул Мазур.

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