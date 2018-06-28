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Небензя: саммит РФ и США в Хельсинки станет началом процесса улучшения отношений

Политика
28 июня, 20:16 дата обновления: 28 июня, 21:24 UTC+3

Постпред РФ в ООН отметил, что повестка встречи все еще разрабатывается

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ООН, 28 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 16 июля в Хельсинки станет "давно ожидаемым началом" процесса налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение высказал в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства России в Совете Безопасности ООН в июне.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Повестка для встречи все еще разрабатывается, - отметил он, - но можно ожидать, что будут затронуты вопросы двусторонних отношений, в которых хотелось бы видеть, мягко говоря, значительное улучшение. Кроме того, скорее всего, будут затронуты вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, на Украине". "Я рад, что было объявлено о предстоящей встрече в верхах", - добавил он.

"Встреча, необходимость в которой назрела давно, сейчас готовится, - продолжил Небензя. - Во-первых, это признание американской администрацией того факта, что нам необходимо вести переговоры по многим вопросам. Это не только желание обеих стран, но и желание всего мира, поскольку, когда наши страны достигают договоренности, мир вздыхает с облегчением".

"Во-вторых, мы сознаем, сколь трудно для самого президента Трампа идти на эту встречу с учетом внутриполитических событий в США. Президент Трамп заявлял ранее о стремлении содействовать налаживанию отношений с Россией, что отвечает интересам США, отвечает интересам России и всего мира, и могу сказать, что мы удовлетворены тем, что он наконец принял такое решение. Мы надеемся, что предстоящая встреча позволит достичь подвижек не только в сфере двусторонних отношений, но и в международной политике", - заключил постоянный представитель РФ при ООН.

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место провидения саммита.

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