Посольство РФ: Лондону с помощью шантажа удалось принять проект изменения мандата ОЗХО

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники сумели лишь с помощью шантажа принять британский проект изменения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который позволяет наделить ОЗХО обвинительными функциями. Об этом в четверг сообщило посольство России в Лондоне.

"В результате политических манипуляций и откровенного шантажа Лондону и его союзникам удалось продавить свой одиозный проект решения, наделяющий техсекретариат ОЗХО не свойственными ему полномочиями по установлению виновных в применении химоружия в Сирии. Считаем данное решение нелегитимным. Вынуждены констатировать, что при его принятии Конференция государств - участников вышла за рамки своего мандата", - говорится в распространенном коммюнике.

"Британская сторона не скрывает, что эта политическая авантюра в ОЗХО отталкивается от инцидентов в сирийском городе Дума и в Солсбери. За оба случая Лондон в той или иной мере возложил ответственность на Россию. При этом никаких доказательств ни в том, ни в другом случае так и не было предъявлено. Более того, глава Форин оффиса Борис Джонсон прямо заявляет, что нынешнее решение призвано "восполнить пробел", сложившийся после того, как СБ ООН не смог продлить мандат на расследование применения химоружия в Сирии в ноябре 2017 года. Тем самым фактически признается, что мы имеем дело с попыткой передачи технической структуре политических функций СБ ООН", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

В посольстве также выразили уверенность, что "столь очевидное злоупотребление правилами процедуры, подрыв присущего глобальным механизмам разоружения и нераспространения духа консенсуса и пренебрежение к позиции всех других равноправных государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия углубляет раскол в ОЗХО, ставит под угрозу целостность Конвенции и само сохранение глобального режима химического разоружения и нераспространения химоружия".

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в среду приветствовал принятие британского проекта, отметив, что Лондон с нетерпением ждет "сотрудничества со всеми странами, которые являются членами ОЗХО, чтобы имплементировать принятые решения"

Как заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который возглавлял российскую делегацию в Гааге на конференции членов Конвенции о запрещении химического оружия, ситуация в ОЗХО сравнима с получившим пробоину "Титаником", который уже начал тонуть. Он добавил, что многим странам следует "одуматься и понять, что решения, которые они принимают, имеют серьезное значение для мирового порядка".