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Небензя: в зоне деэскалации на юге Сирии находятся около 15 тыс. террористов

Политика
28 июня, 21:04 UTC+3 ООН ООН 28, июня. /ТАСС

Это боевики ИГ и "Джебхат ан-Нусры", сказал постпред РФ в ООН

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ООН, 28 июня. /ТАСС/. Около 15 тыс. террористов, на которых не распространяется режим прекращения огня, находятся в зоне деэскалации на юге Сирии. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства России в Совете Безопасности ООН в июне.

"По нашим подсчетам, в зоне, о которой вы сказали, находятся около 15 тыс. боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о ситуации в этом регионе Сирии.

"Это помимо Сирийской свободной армии и "Южного фронта", которые считаются умеренной оппозицией, - продолжил Небензя. - Наши военные пытаются вести переговоры с умеренной оппозицией и заключить такие же соглашения, которые им удалось достичь в других регионах Сирии. Вы знаете, что произошли подвижки, некоторые из них заявили, что будут сражаться на стороне сирийского правительства".

Деэскалация не относится к террористам, подчеркнул Небензя. "Мы полностью понимаем озабоченность, которую испытывают соседние государства, относительно ситуации в этом регионе, включая Израиль и Иорданию, и мы ведем с ними консультации по этому вопросу", - сообщил дипломат.

"Кроме того, зоны деэскалации не были созданы навечно, они были созданы на определенный период времени, чтоб позволить людям жить в приемлемых условиях, без нападений, которые могли бы привести к человеческим жертвам, - подчеркнул постпред РФ. - Настало время, чтобы мы вместе покончили с терроризмом в Сирии - не только в целом в стране, но и в оставшихся карманах, где еще есть боевики ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры".

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Небензя, Василий Алексеевич
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