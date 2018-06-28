МИД РФ: Москва заинтересована в консультациях с Вашингтоном по Украине

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская сторона заинтересована в продолжении консультаций с США по ситуации на Украине. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления размещен в четверг на сайте российского дипведомства.

"Россия сделала немало, а, возможно, даже больше, чем кто-либо другой, для содействия урегулированию кризиса на Украине. Свою посредническую функцию Россия видит в содействии сторонам конфликта - Киеву, Донецку и Луганску - в поиске компромиссных развязок, позволяющих гарантировать жизнеспособное урегулирование на долгосрочную перспективу. Мы готовы поддержать любые договоренности сторон, которые будут достигнуты в рамках их прямого диалога", - сказал дипломат.

Руденко отметил также, что недавние контакты в рамках "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) - на уровне министров иностранных дел и внешнеполитических помощников - "внушают осторожный оптимизм". "Заинтересованы в продолжении консультаций с США по Украине через отдельный канал связи", - подчеркнул он.