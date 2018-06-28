В Москве 3-4 сентября пройдет конференция по борьбе с поставками оружия террористам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская сторона намерена провести 3-4 сентября в Москве международную конференцию, посвященную борьбе с поставками оружия террористам. Об этом заявил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Алексей Полищук на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления размещен в четверг на сайте российского дипведомства.

"Хотел бы проинформировать о наших планах провести в Москве 3-4 сентября международную конференцию "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом". Сквозной темой мероприятия станет важнейший вопрос перекрытия передачи любых видов продукции военного назначения терорганизациям", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что важно наращивать международное сотрудничество по борьбе с финансированием, экономической и материально-технической подпиткой терроризма. "В этой связи вынуждены отметить, что при всей актуальности проблематики нелегальной торговли культурными ценностями и антиквариатом, средства от которой поступают террористам, указанный источник не может считаться сколь-либо определяющим в плане финансового обеспечения террористических организаций. Приоритетными нам представляются несколько другие задачи. Помимо борьбы с идеологией террора это, например, недопущение подпитки террористов оружием", - сказал Полищук.

"Большой и уникальный потенциал ОБСЕ в деле борьбы с террором используется не полностью. Нам следует настраиваться на более конкретную работу, ориентированную на доступный, всех устраивающий результат", - убежден дипломат. По его словам, ежегодные антитеррористические конференции "должны стать неотъемлемой частью календаря ОБСЕ".