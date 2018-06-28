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Секретарь Совбеза РФ отметил важность контактов с коллегами по БРИКС

Политика
28 июня, 21:37 UTC+3 ДУРБАН /ЮАР/ 28, июня. /ТАСС

Николай Патрушев сказал, что регулярные контакты отвечают интересам стран БРИКС

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ДУРБАН /ЮАР/, 28 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что его регулярные контакты с коллегами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) позволяют координировать позиции стран "пятерки" по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, об этом секретарь Совбеза РФ заявил на рабочем ужине в четверг с участием высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Николай Патрушев подчеркнул, что регулярные контакты в полной мере отвечают интересам государств БРИКС и позволяют координировать позиции этих стран по всему комплексу вопросов глобальной политики и безопасности", - отметил Аношин.

Он добавил, что в этот день у Патрушева состоялся ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами. В частности, он обсудил с министром государственной безопасности ЮАР Дипуо Лецаци-Дуба российско-южноафриканское сотрудничество в сфере безопасности, а также ряд вопросов в сфере международных отношений. "Стороны подтвердили заинтересованность в стратегическом партнерстве и взаимодействии по линии спецслужб и правоохранительных органов", - рассказал Аношин.

По его словам, Патрушев также обсудил с руководителем кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Сержио Эчегойеном дальнейшее взаимодействие Советов безопасности России и Бразилии.

Секретарь Совбеза РФ прибыл в ЮАР в четверг для участия в восьмой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Темами встречи, которая состоится в пятницу, станут проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности, а также по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В мероприятии примут участие Николай Патрушев, Дипуо Лецаци-Дуба, Сержио Эчегойен, а также советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи.

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