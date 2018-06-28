Небензя: РФ разочарована решением США снизить уровень участия во встрече по антитеррору

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Москва разочарована решением Вашингтона снизить уровень своего участия в контртеррористической конференции ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной итогам председательства России в Совете Безопасности.

В преддверии конференции постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН о якобы недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий и заявила о понижении уровня участия США в конференции. "Мы крайне возмущены заявлением Хейли. Эти заявления неправильны", - сказал он. "Мы также сожалеем о решении США снизить уровень участия в конференции, они нуждаются в таких мероприятиях не меньше, чем остальные страны", - добавил постпред.

Небензя назвал решение генсека ООН о созыве подобного форума историческим решением. "Но его призыв установить новое партнерство для борьбы с террористической угрозой с самого начала был воспринят Вашингтоном как посягательство на их лидерство в области антитеррора", - отметил он.

Дипломат обратил особое внимание на два неверных заявления, сделанных американской представительницей. "Во- первых - это то, что контртеррористическое управление ООН (КТУ) приняло решение намеренно сократить число участников со стороны гражданского сообщества, - отметил постпред. - И, во-вторых, США как обычно обвинили Россию в оказывании давления на КТУ из-за того, что его возглавляет россиянин (Владимир Воронков - прим. ТАСС)". "Эти заявления не верны, мы сделаем заявление на эту тему, безусловно, эти высказывания не останутся незамеченными", - заверил он.

"Не буду анализировать причин решения США [по снижению уровня участия в конференции], - продолжил постпред. - Но я бы сказал, что для гражданского общества есть возможность внести вклад в конференцию, они могут вносить вклад в борьбу с терроризмом, поскольку мы все признаем роль гражданского общества. Однако мы также все признаем, что основная роль в борьбе с террористическими организациями лежит на государстве и особенно на специальных службах".

Конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН проходит в Нью-Йорке 28-29 июня.