Россия считает абсурдной идею США подключить гражданское сообщество к диалогу спецслужб

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Россия и ряд других стран ООН посчитали абсурдной идею США подключить структуры гражданского общества к обсуждению вопросов сотрудничества разведок на конференции по антитеррору. Об этом говорится в распространенному в четверг заявление постоянного представительства России при ООН в связи с критикой постпреда США при организации Никки Хейли в адрес Контртеррористического управления ООН.

"США при поддержке нескольких обычных союзников предложили подключить структуры гражданского общества к обсуждению вопросов сотрудничества разведок, обмена секретной информацией, перехвата боевиков и уголовного правосудия, - указали в дипмиссии. - Абсурдом это посчитали не только мы, но и множество других государств, знающих о борьбе с террористами не понаслышке".

В документе отмечается, что США перешли в ООН от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям.

"Выражаем разочарование и возмущение в связи с заявлением постпредства США при ООН от 27 июня по случаю проведения в ООН Конференции высокого уровня по контртерроризму (28-29 июня), - указали в дипмиссии. - Не сумев заставить ООН плясать под свою дудку, американская сторона решила перейти от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям".

В поспредстве России при ООН также предложили США не участвовать в конференции ООН по антитеррору, если не настроены на борьбу с этой угрозой.

"Американская делегация пригрозила понизить уровень своего участия в Конференции, - сказано в документе. - Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества".