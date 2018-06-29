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КПРФ и "Зеленые" в Хабаровске подали документы в избирком на участие в выборах губернатора

Политика
29 июня, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Кандидатам выдали разрешение на открытие специального избирательного счета

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ТАСС, 29 июня. Кандидаты на пост губернатора Хабаровского края от КПРФ Анастасия Саламаха и от "Российской экологической партии "Зеленые" Андрей Петров подали документы в областную избирательную комиссию, сообщается на сайте ведомства.

"В избирательную комиссию Хабаровского края представлены документы Петрова Андрея Петровича, выдвинутого региональным отделением в Хабаровском крае политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", и Саламахи Анастасии Александровны, выдвинутой хабаровским краевым отделением Коммунистической партии Российской Федерации. После принятия документов на выдвижение кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении.

В избиркоме напомнили, что документы для регистрации кандидата должны быть представлены не позднее 25 июля 2018 года. Выдвижение кандидатов может производиться только избирательными объединениями. Выборы губернатора края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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