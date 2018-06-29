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Кандидат на должность главы Якутска от ЛДПР Владислав Теппор подал документы в избирком

Политика
29 июня, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Выборы мэра состоятся 9 сентября

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ТАСС, 29 июня. Кандидат на должность мэра Якутска Владислав Теппор, представляющий региональное отделение партии ЛДПР, подал документы в центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия), сообщается в пятницу на сайте партии.

"Сегодня 28 июня первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы городского округа город Якутск кандидат партии ЛДПР Теппор Владислав Эдуардович", - говорится в сообщении.

Владислав Теппор является активистом, членом координационного совета ЛДПР.

Как ранее сообщал ТАСС, выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября.

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