Кандидат на должность главы Якутска от ЛДПР Владислав Теппор подал документы в избирком

ТАСС, 29 июня. Кандидат на должность мэра Якутска Владислав Теппор, представляющий региональное отделение партии ЛДПР, подал документы в центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия), сообщается в пятницу на сайте партии.

"Сегодня 28 июня первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы городского округа город Якутск кандидат партии ЛДПР Теппор Владислав Эдуардович", - говорится в сообщении.

Владислав Теппор является активистом, членом координационного совета ЛДПР.

Как ранее сообщал ТАСС, выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября.