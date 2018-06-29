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Россия по военной линии предупреждала США об ударах по "Джебхат ан-Нусре"

Политика
29 июня, 10:12 дата обновления: 29 июня, 10:20 UTC+3

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что между сторонами существует "надежный канал деконфликтинга"

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ООН, 29 июня. /ТАСС/. Москва по военной линии предупреждала США об ударах по террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Да, мы в любых случаях контактируем с американскими коллегами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"У нас существует хороший, надежный канал деконфликтинга", - заверил замминистра.

"Не должно быть и не может быть никаких столкновений между нами, между нашими и американскими военными, - подчеркнул Вершинин. - Конечно, продолжать борьбу с террористами надо. Мы не можем оставить гнезда терроризма на сирийской земле. Делаем мы это с учетом тех договоренностей, которые у нас существуют по юго-западу Сирии".

"Мы взаимодействуем с ними в том числе в том, что касается зоны деэскалации на юго-западе Сирии", - подчеркнул он.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что 24 июня в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства Сирии. Правительственными войсками совместно и формированиями "Сирийской свободной армии" при поддержке ВКС РФ наступление террористов отражено. В ходе атаки боевики потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.

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Вершинин, Сергей Васильевич
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