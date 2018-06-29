Россия в ООН подтвердила приверженность центральной роли организации и Совбеза

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что на встречах с представителями ООН в Нью-Йорке подтвердил приверженность России центральной роли организации и Совета Безопасности в решении основных мировых проблем.

"В том, что касается моего нынешнего пребывания в Нью-Йорке, то в первую очередь я здесь нахожусь по случаю завершения председательства России в Совете Безопасности. Мы провели очень интересные и полезные консультации по ситуации на Ближнем Востоке и на Севере Африки", - отметил он в беседе с журналистами по итогам своего визита.

"Для меня были особенно важны контакты с генсеком ООН и его заместителями, - добавил высокопоставленный дипломат. - Для нас это была возможность подтвердить нашу приверженность центральной роли ООН, центральной роли Совета Безопасности в том, что касается тех полномочий, которые есть у Совбеза как у уникального органа, который должен принимать решения по вопросам мира и безопасности".

"Мы всегда ищем консенсус и не драматизируем, когда выявляются расхождения", - заключил Вершинин.