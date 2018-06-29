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Путин: межрегиональное сотрудничество играет важную роль в развитии связей РФ и Армении

Политика
29 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Президент поприветствовал гостей и участников VII Российско-армянского межрегионального форума

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям VII Российско-армянского межрегионального форума, отметив важную роль межрегионального сотрудничества в укреплении отношений двух стран. Текст приветствия опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог на различных уровнях, развивается активное торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное взаимодействие", - говорится в приветствии. Глава государства отметил, что важную роль в укреплении российско-армянских отношений "играет межрегиональное сотрудничество, в рамках которого реализуются многочисленные совместные проекты в инфраструктурной, социальной, культурной, спортивной и других областях".

Президент РФ уверен, что участникам форума удастся выработать новые интересные идеи и предложения, которые будут способствовать дальнейшему расширению партнерских связей между Россией и Арменией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

VII Российско-армянский межрегиональный форум начал работу 29 июня в Ереване. На форуме выступят премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Персоны
Пашинян, Никол Воваевич Путин, Владимир Владимирович Мединский, Владимир Ростиславович
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