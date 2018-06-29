Патрушев назвал односторонние решения по СВПД эрозией международного права

ДУРБАН /ЮАР/, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает односторонние действия по подрыву крупных международных договоренностей проявлением эрозии международного права. Об этом он заявил на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Участникам БРИКС необходимо вырабатывать совместные ответы на острые вызовы современности: это возрастающая напряженность и конфронтационность, рост значения фактора силы и эрозия системы международного права, пренебрежение к многосторонним структурам, включая ООН, что особенно ярко проявляется на фоне односторонних действий, направленных на подрыв крупных международных договоренностей, - отметил он. - Имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе или принципы ближневосточного урегулирования".

По словам секретаря Совбеза, в таких условиях нужно добиваться строгого соблюдения норм международного права, целей и принципов Устава ООН, включая суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела других стран, а также опираться на коллективные подходы и отстаивать принципы неделимости международной безопасности. "Недопустимы попытки применения двойных стандартов и односторонних мер воздействия в нарушение основополагающих нормативно-правовых документов, а тем более - военной силы", - добавил Патрушев.

Он также призвал сформировать единый фронт для борьбы с гегемонией отдельных стран в мировых делах в ущерб другим государствам. "Важно формировать единый фронт борьбы со стремлением отдельных стран сохранить гегемонию в мировых делах в ущерб другим государствам", - отметил секретарь СБ РФ. По его словам, "в условиях нарастающей глобальной и региональной турбулентности БРИКС выступает важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах". "Страны объединения - ключевые участники процесса обновления международных отношений, перехода от американоцентричной однополярности недавнего прошлого к постзападному мироустройству", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, государства "пятерки" едины или близки в оценках ключевых глобальных проблем, активно взаимодействуют на основных международных площадках - в ООН, Группе двадцати, ВТО, МВФ, Всемирном банке и других.